Abja-Paluoja ja Suure-Jaani veekeskused avavad uksed- koroonaviiruse tõttu nende kinni hoidmine oli väga kulukas

Põhja-Sakala vallavanem Hermann Kalmus ütles, et ehitaja on lõpetamas kitsaskohtade parandamist. "Loodetavasti oleme leidnud lahenduse läbitilkumise murele kiirabihoonesse, lekkekohad on avastatud ja parandatud," sõnas Kalmus. Ta lisas, et ka müraprobleem on kaardistatud ja leevendusmeetmed välja mõeldud, selleks tuleks ventilatsioonitorud isoleerida ja basseinipumpadele mürakatteid paigaldada, et heli ei jõuaks kiirabiruumidesse. Võimalikke meetmeid on veelgi.

Hermann Kalmus nentis, et veekeskuse kinni hoidmine on rahaliselt olnud vallale ränk hoop, sest töötajatele on jätkatud miinimumpalkade maksmist ja hoonet on soojas hoitud, iga seisva kuu miinus on olnud 35 tuhande euro ringis. Ta lisas, et tegelikult tootis veekeskus ka varem väikest miinust, seega tuleb tõenäoliselt lähimal ajal veidi hinda kergitada. Teiseks on mõeldud kolmetunniste piletite kõrval pakkuma hakata kahetunni pileteid. "Valla jaoks on väljakutse 2 + 2 reegel ja asjaolu, et veekeskust peab hoidma esialgu käigus pooliku täituvusega. Oleme siiski otsustanud veekeskuse avada, loodame, et reeglid leebuvad lähiajal ja saame keskuse täisvõimsusel tööle panna," kõneles Põhja-Sakala vallavanem.