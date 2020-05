Tiigrirüüs kunstnik avas koduse kohvik-galerii

Laupäeval oli sinna lõuna paiku juba huvilisi kogunenud ning õuele püsti pandud lava, kus Viljandi kultuuriakadeemia taustaga noorte vedamisel asuti rahvast lustitama. Muusik Uku Haasma sõnas, et kogunev rahvas saab nautida funk'i ja bluusi stiilis muusikat ning lemmiklugusid tuleb ka eakamale publikule. «Lavale pääsevad tegelikult kõik, kes jämmida soovivad,» lisas ta. Ave Nahkur oli end riietanud tiigrikostüümi. «Mina olen suur kaslane,» kommenteeris võõrustaja.

Halupuudest meisterdatud dekoratsioonide ette seatud istumispaigas päeva nautinud Evelin Lagle ja Marek Nõmm kiitsid uut kohvikut väga. «Selliseid hubaseid ja mõnusa kiiksuga koduhoovikohvikuid, kus on tore olla ja suhelda, võiks Viljandis rohkem olla. Välismaal on sellesarnaseid palju,» kõneles Viljandi linna kultuuri- ja noorsootöö spetsialistina igapäevast leiba teeniv Evelin Lagle. «Siinsel vanal majal on jutustada oma lugu ja sellest saaks tegelikult toreda lavastuse välja mõelda,» sõnas Viljandi nukuteatri näitleja Marek Nõmm.