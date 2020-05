Jalgrattur hekis ja teised mõnusa kiiksuga asjad

Tegu on Rahnu talu peremehe Mait Siiriuse loominguga. «Nii mõnigi autojuht on näidanud pahaselt otsmikule, aga paljud hoopis ülespoole tõstetud pöialt kergitanud, kõigile ei saagi elus meele järgi olla,» pajatas Mait Siirius. «Iga pilt on 50 eurot, aga perenaise fotografeerimise eest küsin vähemalt 500,» sõnas Mait Siirius talu õuel ülesvõtteid teinud Sakala fotograafile muigamisi. Tegelikult oli mees väga muhe ja sõbralik. Lustlik oli ka õuel ringi tuiskav kaheaastane hundikoer. Kiiksuga asju on taluõuel veel teisigi, näiteks on kuuri katusele paigaldatud hiiglaslikest puujuurtest meisterdatud ämblikukujutis ning kanade aedikut ehib suur silt «Kuresoo sookaitseala.» Lastele on tehtud suurtest puujuurtest ja puidust nõiamajalik mängumajake sildiga «Kuresoo metskonna II jsk. metsnik 0,3». «Need mõnusad vimkaga asjad on peremehe tehtud, mina olen ainult veidi kaasa aidanud,» sõnas perenaine Elle Nurme.