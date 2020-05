Veetornis saab näha arhitektuurinäitust

Sakala keskuse näituste kuraatori-galeristi Monika Eensalu-Piheli saadetud pressiteates on kirjas, et Eesti arhitektide liidu ja "Eesti Vabariik 100" ühiselt käima lükatud missiooniprogramm "Hea avalik ruum" tegeleb linnakeskuste nüüdisajastamisega. Riikliku regionaalpoliitika üks sihte on vältida linnade tühjenemist ja laialivalgumist, turgutada ettevõtlust, toetada kohalikke omavalitsusi professionaalse nõu ja jõuga.