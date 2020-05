Graafik. Tööpuudus Viljandimaal

Koroonaviiruse tõttu tekkinud kriis on toonud majandusesse keerulised ajad nii Eestis kui ka mujal maailmas ning tööpuudus on viimaste kuude jooksul kasvanud ka Viljandimaal. 27. mai seisuga oli Viljandimaal registreeritud 1253 töötut ning nende hulk on seni liikunud tõusvas joones. Eelmisel aastal oli töötukassa statistika järgi aprilli lõpu seisuga Viljandimaal registreeritud töötuid 821. Töötuse määr 2019. aasta aprilli lõpu seisuga oli Viljandimaal 4,0 protsenti ja sel aastal on sama näitaja tõusnud 6,1 protsendini.