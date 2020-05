Ruumihädas vallavalitsusele pakutakse kabinette nii hotellis kui aidas

«Hotellis pakutakse meile tervet korrust. Võime ise korruste vahel valida,» tutvustas vallavanem Alar Karu ametnikele kitsaks jäänud vallamajja tulnud pakkumisi. «Pärimusmuusika ait kutsub meid, et tulgu me või tunniks ajaks, hinnakiri on olemas.»