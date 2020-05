«Vastab tõele,» sõnas Pristise juhatuse esimees Indrek Tennokese ja lisas, et kuigi pakiautomaatide võrgu idee on väärt plaan, siis töö selle nimel on algusjärgus. «Teame, et karu on metsas, aga ta on maha laskmata ning võib veel minema minna,» näitlikustas ta olukorda.