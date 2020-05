Võrdsed vanemad

Ent need lapsevanemad, kelle järeltulija käib eralastehoius, pidid kriisiajal kohamaksu tasuma sõltumata sellest, kas laps käis kohal või mitte. Need lapsevanemad sattusid seega võrreldes teistega ebavõrdsesse olukorda. Ainuke võimalus maksmiskohustusest vabaneda oleks olnud lepingu ülesütlemine. Seda muidugi ei raatsita teha, sest siis on oht, et peadki loobuma lapsele armsast hoiukohast ning juba tuttavast ja turvalisest inimesest ehk armsaks saanud lasteaiakasvatajast.

Samas ei saa olukorda eralastehoiuasutustele kuidagi pahaks panna. Kulud ju asutusel jooksevad ning arveid on ikka vaja maksta. Isamaa pakkus probleemile lahenduse: eraettevõtte toetamise asemel soovime toetada lapsevanemaid endid. Just sellise eelnõu saavad Viljandi linnavolikogu liikmed lauale tänasel istungil.

Tahan tänada linnaametnikke, kes koos meiega seda eelnõu ette valmistasid. Võib uhkusega tunnistada, et see sai hea. Loodan, et volikogus on piisavalt poolthääli, sest Isamaa häältest üksi ei piisa. On vaja koostööd, mis ületab parteijooni. Usun, et me kõik oleme selleks valmis.

Mul on hea meel, et ka valitsus on mõistnud, et nii meie kui riigi tulevik on ikka lastes. Riik on juba pidanud vajalikuks eraldada toetusi nii erakoolidele kui eralasteaedadele ja -hoidudele. Too toetus on mõeldud asutuse püsikulude – elektri-, vee- ja muu kulu katmiseks, mitte lapsevanematele. Linn aga toetab ikka oma kodanikke, mitte asutusi.