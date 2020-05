Eestlased jõid eriolukorra ajal erakordselt palju piima

Aktsiaseltsi Farmi Piimatööstus juhatuse esimees Ülo Kivine ütles Sakalale, et koroonapandeemiast põhjustatud eriolukord tõstis Farmi Piimatööstuse aprillikuu piimamüüki üle 30 protsendi. "See on võrreldav jõulupühade perioodiga, mil pere on koos ja inimesed teevad kodudes ise süüa ning tundub, et muutunud on ka inimeste toitumisharjumused. Kui tavaliselt näeme sellist hüppelist tõusu kahel jõuluõhtul, siis nüüd kujunes selliseks peaaegu kuus nädalat järjest," tõdes ta.