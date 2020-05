Praeguste nõuete järgi peavad teatrid järgima 2 + 2 reeglit ja saalis ei tohi olla täidetud rohkem kui 50 protsendi kohtadest. Sealjuures tuleb arvestada, et üle 50 inimese saali lubada ei tohi. Ugala teatri juht Garmen Tabor ütles, et sel moel pole teatril võimalik uksi avada ning seepärast juunis ja juulis etendusi ei tule. «See oleks meile kahjulik, me tekitaksime miinust juurde. Sellisel viisil oleks maksumaksja raha ebamõistlik kasutada.»