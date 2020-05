Kohviku eestvedaja on Pilistvere kogudus. Selle vaimulik, Põhja-Sakala vallavanem Hermann Kalmus ütles, et niisuguse kohviku pidamise peamine eesmärk on anda noortele töökogemust ning oskusi nii töö kui üleüldse eluga toimetulekuks. «See pole klassikaline töölkäimine ja kohvikus teenindamine selleks, et kohvik teeniks hästi ja oleks kasum, vaid programmis osalevad noored saavad koolituste ja kogenud täiskasvanute juhendamise kaudu õpet,» rääkis ta.