Võistlusest tegi ülekande ETV 2 ning mängujärgses telekommentaaris ütles Tallinna Levadia peatreener Martin Reim, et tema juhendataval võistkonnal polnud muidugi plaani alguses ühe punktiga taha jääda ning oli teada, et tuleb keeruline mäng.

«Pidime oma asja järjest jõulisemalt ja kiiremini ajama,» lausus ta. «Viljandil oli esimesel poolajal üks hea kontravõimalus ja nad tegid kohe värava. Kui ise ei löö, lüüakse sulle. Õnneks oli veel palju aega mängida, et asja parandada.»

Tuleviku peatreener Sander Post ütles, et mängu algus polnud viljandlaste vaatevinklist kõige parem, aga mehed said mängu sisse ja lõid värava. Ta nentis, et poolaja lõppedes Levadia vastu 1:0 juhtides võis siiski rahule jääda.