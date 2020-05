Järjest enam ostetakse arvloteriisid, samas kui kiirloteriide müük on vähenemas.

Lotopiletite müük on tänavu esimese nelja kuuga kasvanud mullusega võrreldes 41 protsenti, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel ütles, et põhjus peitub ilmselt mitme teguri koosmõjus.

«Lotofirma on aasta jooksul teinud muudatusi lotomängudes ning kasvule avaldasid olulist mõju kriisiperioodi jäänud ülisuured peavõidud,» lausus ta. «Võimalik, et ka kriis ja meelelahutusvõimaluste piiratus sel perioodil on lotomüügi kasvu mõjutanud.»