Osa inimesi on otsustanud avalikus kohas maski kanda, teised mitte. Ühest ja ainsat õigest soovitust ei olegi.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 530 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast proovi, millest kaks ehk 0,4 protsenti osutusid positiivseks. Laupäeva hommikul oli see protsent 2,2 ning analüüsitud 650 proovi.

24. mai hommikul vajas Eestis kroonviiruse tõttu haiglaravi 39 inimest, neist üks on juhitaval hingamisel. Haiglast on koju saadetud 317 inimest, lõpetatud 328 haigusjuhtumit.

Tänaseks on tervenenud 1532 inimest. Neist 993 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 539 inimese puhul (35,2%) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.