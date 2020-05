Viljandis hakati neljapäeval vanu bussiootekodasid uute vastus vahetama ja töö jätkus ka täna, laupäeval.

Nagu Sakala on linnavalitsuse infole tuginedes kirjutanud, võitis uute kodade paigaldamise hanke Pärnu osaühing Siris. Linn nõudis hankes pakkujatelt minimaalselt 23 paviljoni, kuid Siris toob neid Viljandisse 28.

Uued ootekojad peavad paika saama mai lõpuks. Linnavalitsuse andmeil on erandiks rekonstrueeritavate kesklinna tänavate alale jäävad paviljonid mõlemas Vabaduse platsi ja Ugala peatuses. Sinna paigaldatakse need ehitustööde käigus. Viimati tõuketoetuste abil rekonstrueeritud Raudteejaama, Planeedi ja Kirikumõisa tänavale pannakse uued kojad pärast senistele kehtiva säilitamisnõude lõppu.

Osaühingu Siris juhatuse liikme Risto Vanatoa varem öeldud sõnade põhjal on Viljandisse laienemine ettevõtte strateegiline samm. «Tahtsime seda hanget väga võita ning tegime Viljandile väga helde pakkumise. Siris investeerib Viljandisse peaaegu 300 000 eurot. See on pikaajaline investeering, sest leping omavalitsusega on 15 aasta pikkune ja paviljonide kasulik eluiga veelgi pikem,» ütles ta.

Vanatoa lisas, et Viljandisse tulevad eritellimusel toodetavad bussiootekojad, mis on disainitud spetsiaalselt meie ilmastikku arvestades ning piisavalt suured, et pakkuda vihma- ja tuulevarju korraga kuni 15 inimesele.

Riigihanke tingimuste kohaselt on Sirisel kohustus vanad ootekojad linnalt sümboolse tasu, 200 euro eest ära osta. Vanatoa on varem öelnud, et tõenäoliselt on suur osa neist amortiseerunud, kuid need, mida on võimalik taastada, püütakse mujale paigutada.

Sirise tellimusel paigaldab bussiootekodasid alltöövõtu korras Pärnumaa osaühing Cavaton. Firma teatel alustati töid neljapäeval, aga täpne lõpptärmin pole tänavate remondi tõttu teada.