Ilmauurija Jüri Kamenik vaatas pilte ja ütles, et tõenäoliselt esines kõige rohkem lumekruupe, mis on üks tavalisemaid sademeliike lume ja vihma järel. Samuti võis tulla jääkruupe. «Rahe on palju haruldasem: kui lumekruupe näen ma igal aastal korduvalt, siis rahet mitte,» lausus ta.

Ilmauurija sõnas, et lumekruubid on sademed, mis langevad maha läbipaistmatute ümmarguste või koonusekujuliste lumekuulidena diameetriga 2–5 millimeetrit. Need on valged, kareda pinnaga ja näpuga kergesti katki surutavad tükid.