Riigi ilmateenistuse andmeil jagub laupäeval nii sooja päikest kui sõuab taevas pilverünki, aga vihma karta pole. Enne on jahe öö, kui õhutemperatuur võib laskuda nulli.

Ameerika ilmamudelil põhinev ilmaportaal Weather Online vahendas reede päeval kella viie ajal, et Viljandi kandis on laupäeva öösel sooja 3 kraadi, aga päevaks kerkib õhutemperatuur 18 kraadini. See portaal pakub Viljandi kohale täiesti selget taevast.