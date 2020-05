«Ei ole kuulnud, et teistes Eesti haiglates sellist teenust oleks,» lausus Viljandi haigla koduteenuste osakonna juht Kadri Oras. «Mitmes teises riigis on see juba üsna tavapärane ning üllatusena avastasime, et meiega samal ajal alustas samasugust koduhaiglat Viljandi sõpruslinna, Soome Porvoo raviasutus.»