Politsei pidas kinni naise surma põhjustamises kahtlustatava mehe

Kolmapäeval, 20. märtsil sai politsei teate, et Viljandimaal Viiratsi alevikus korteris on abivajav eakas naine. Meedikute saabudes selgus, et naine on surnud, surnukeha saadeti täpse surma põhjuse selgitamiseks kohtuarstlikule lahangule.