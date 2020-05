Piima hinna järsk langus pani taluniku pähe loobumismõtte

«24,5 senti piimaliitrist on vähe mis vähe. Kisub vägisi lõpetama,» kõneles Palu Lõndso talu peremees Vallo Lõndso. «Eelmise suure kriisi elasin üle, aga teist sellist enam ei taha. Ise tootmisele peale maksta on mõttetu, lõpmatuseni ei saa aitähhi eest tööd teha.»

Vähendab karja

Karja on peremees juba kärpinud, 100 lehmast on järel 70. «Olen kuu aja jooksul kaks korda 10 mullikat ära viinud ja osa lehmi samuti,» kõneles ta. «Rapsikook, mineraalid ja muu lehmadele vajalik on kalliks läinud, neid ei jõua enam osta ning see omakorda toob piimatoodangut madalale, nii see tulusus väikeseks läheb.»