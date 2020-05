Viljandi muuseumis on avatud näitus, mis kajastab Polli aianduse ajalugu XX sajandi algusest tänapäevani.

Nagu seisab muuseum pressiteates, on Polli aiandusuuringute keskusele kogunenud saja aasta jagu teadmisi, oskusi ja kogemusi aianduse valdkonnas. Aiandusteadmiste ja -oskuste edasiandmise alguseks Pollis võib pidada põllutöökooli rajamist Polli mõisasse 1920. aastal. 1945. aastal loodi Polli aianduse ja mesinduse uurimise instituut ning hakati tegelema aiandusteadusega. 1995. aastal sai riiklikust instituudist Eesti maaülikooli allüksus.

Polli aiandusuuringute keskus kutsub näituse "100 aastat aiandust Pollis" vahendusel osa saama oma argipäevast. Plakatitel on kajastatud keskuse tegemisi teemavaldkondade kaupa nii sõnas kui pildis. Videopildi vahendusel saavad selgeks sordiaretuse protsessid ning tuttavaks aretajad, kelle loodud sordid meie koduaeda rikastavad. Õieilu pakuvad ruumis õitsvad puud ja fotod. Lisaks on võimalik tutvuda Eestis vähe levinud puuvilja- ja marjakultuuridega, saab teada, miks on vaja teha biokeemilisi analüüse, ja palju muud.