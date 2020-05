Anzori Barkalaja ütles, et pikemas plaanis on kirjandusmuuseumil vaja nutikalt kohaneda.

«Minu tähelepanu äratasid uudised rahvaluulearhiivi töötajate koondamisest ja muusikute väljaastumised muuseumi toetuseks. Põhitegevuste ja -tegijate «amputeerimine» on iga asutuse jaoks sama ohtlik kui leppimine rahastamisel heitliku loteriiga,» lausus ta. «Usun, et mu kogemused samasugustes oludes olnud Viljandi kultuurikolledži väljaaitamisel kultuuriakadeemiaks kuluksid ära nii kirjandusmuuseumi kui ka haridus- ja teadusministeeriumi rahvale. Esmane on eelarveolukorra tasakaalustamine nii, et põhitegevuste täitmine ei kahjustuks.»