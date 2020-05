Pärast sooja ja lumevaest talve on kevad vinduma jäänud ning pakkunud nii lund kui rahet. Loodusel pole siiski aega lõpmatuseni oodata ning enne suverütmi saabumist tuleb läbida kevadine tsükkel.

Kevadseened kogritsad jäid koos raheteradega pildile läinud laupäeval, kui järjekordne sadu oli üle maa käinud. Tõenäoliselt on need hiidkogritsad, millele muuseas viitab helepruun värv.

Kevadkogrits on tavaliselt tumedam ja käärulisem, aga mõlema kogritsa pruun toon ning välimus võivad üsnagi varieeruda. Nagu ühes seeneraamatus seisab, on kogritsad nõnda erinevad, et ei ole võimalik leida kahte ühesugust seent.