Eestis lisandus neli positiivset proovi. Viljandimaal püsib olukord muutusteta

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid kaks positiivset analüüsivastust Harju maakonda (mõlemad Tallinna) ja kaks Tartu maakonda (neist üks Tartusse). Viljandimaal on seis juba tükk aega püsinud muutusteta: siin on nakatunuid tuvastatud kokku 23.

16. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 41 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Haiglast on koju saadetud 289 inimest ja lõpetatud 300 haigusjuhtumit.

Tervenenud on 16. mai hommikuks 1437 inimest. Neist 934 haigusjuhtum on lõpetatud. 503 inimese positiivse avalüüsivastuse saamisest on möödunud rohkem kui 28 päeva ja nad ei viibi haiglaravil.

Eestis on kokku tehtud ligi 69 000 esmast proovi, neist 1770 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Täpsemat statistikat saab vaadata terviseameti kodulehelt koroonakaardilt.

Terviseamet tuletab meelde, et ka pärast eriolukorra lõppu tuleb nii COVID-19 kui teiste nakkushaiguste suhtes tähelepanelik olla: olulised on kätehügieen ja sotsiaalne distantseerumine. Samuti on tähtis, et haigena jäädaks koju: lisaks haiguse levitamisele riskib haigena tööl, koolis või mujal liikuv inimene haigusest tingitud tüsistustega. Haigussümptomite ilmnemisel tuleb kindlasti püsida kodus ja helistada oma perearstile.