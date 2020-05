Viiratsi tööstuspargi servas on esimesed ettevõtmised juba püsti. Nii on seal näiteks angerjakasvandus ja päikeseelektrijaam. FOTO: Marko Saarm

Viljandi vallavanem on veendunud, et järgmisele majandustõusule tuleb alus panna praeguse kriisi ajal, ning seepärast korraldab vald 26. mail oksjoni, et müüa ettevõtjatele krunte Viiratsi külje alla kavandatavasse Mäeltküla tööstusparki.