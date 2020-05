«See on oluline tähtpäev – üks suurima müügiga pühasid lillekauplustele,» tõdes Uku keskuses toimetava osaühingu Uku Lilled kaupluse juhataja Merle Ohak, kes on lilleleti emadepäevani Uku parklasse kolinud.

Tema sõnul valmistutakse selleks tähtpäevaks tavaliselt juba varakult, ent seekord tuli läheneda teisiti. «Kauba tarnimisega on keeruline. Kui eriolukord tuli, ei teadnud ju keegi, millal kaupluse lahti saaks teha. Seega tuli vaadata, mis laos leidub,» selgitas Ohak. Seetõttu pole ka lillevalik nii rikkalik kui muidu. «Pigem on meil potililled, aga kindlasti kevadisi lilli ka,» kirjeldas ta ning lisas, et emadepäeval tasub päevasangareid rõõmustada näiteks tulpide või amplitega.