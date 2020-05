Lagunenud maja oksjon lõppes tulemuseta

Mulgi vald pani 3500 euro suuruse alghinnaga oksjonile Kiikre tänaval asuva majakese, millest kolmandiku oli saanud aasta tagasi Viljandi linnalt kingina endale. Kuu aega oli ostjatel võimalik vallale pakkumine saata, kuid ühtegi huvilist ei leidunud.

Mõisaküla servas seisvat majakest pole aastaid kellelgi vaja olnud, aga aasta tagasi avaldas üks inimene soovi seda krunti osta. Vallale üllatuslikult selgus siis, et hoonest kaks kolmandikku kuulub küll Mulgi vallale, aga kolmandik on Viljandi linna jagu. See tähendas, et inimene, kes tuli Mulgi vallalt krunti endale küsima, ei saanud maja osta.

Kinnistu liikus kahe omavalitsuse varade hulka pärast seal elanud naise ja mehe surma. Et mees oli Viljandi kodanik, jäigi temale kuulunud majaosa linnale.

Hoone vastu ei ilmutanud aastaid kumbki omavalitsus erilist huvi. Maja on pikka aega tühjana seisnud ja lagunenud. Ka juriidiline pool oli veel aasta tagasi täiesti unarusse jäänud, sest ametlikult oli see vallasvara.

Nii pöörduski Mulgi vald asjade kordaajamiseks linna poole sooviga, et too endale kuuluva majaosa ära kingiks. Et ka linnal polnud kinnistu vastu mingit huvi, otsustaski linnavolikogu majaosa ära kinkida ja jaanuari lõpus sõlmiti notari juures leping.