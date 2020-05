Ühistreeningute rütm hakkab taastuma

Tellijale

«Sõudeelling on alates esmaspäevast lahti ja väikeste paatidega käime eri kella­aegadel järvel. See on võrdlemisi turvaline, alustades juba sellest, et igaühel on oma aerud. Rääkimata sellest, et vee peal kokku ei puututa,» rääkis sõudeklubi treener Ruth Vaar õhinal ning lisas: «Loodame väga, et paari nädala pärast saab neljase ja kaheksase ka välja ajada.»