Niiskest pinnasest kõrgemale tõstetud rada on alates 2012. aastast, mil see ehitati, lubanud jõeäärset märga teelõiku kuivade jalgadega läbida. Üsna raja alguses on jäme haavatüvi puidust tee purustanud. Tähelepanelik turnija märkab, et mehist mõõtu haavatüve pole pikali lükanud mitte vali kevadtuul üksinda, vaid selle langemisse on oma panuse andnud läheduses elutsev kobras.