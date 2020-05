Margus Hunt leidis NFL-ist oma kolmanda koduklubi

32-aastane Hunt andis sel nädalal kohtumisel USA ajakirjanikega vesteldes mõista, et on rahul sellega, kuidas tema karjäär on arenenud, ning loodab seda veel paremaks muuta. New Orleans Saints kuulub NFL-i paremate klubide sekka, mullu kogus meeskond põhihooajal 13 võitu ja kolm kaotust ning klubi pooldajad hellitasid mõtet ka üldvõidust, kuid selleni ei jõutud.

New Orleansi klubi puhul peab Margus Hunt väga oluliseks, et endised ja praegused mängijad on kirjeldanud seda väga perekesksena. «Nad teevad pere, laste ja kõige jaoks palju. See oli üks põhjus otsuse langetamisel,» rääkis Hunt, kellel on kaks last. Teise positiivse asjana tõi Hunt esile meeskonna enda. «Toredad kutid, nad teevad õigeid asju. Nad teevad kõvasti trenni, õpetavad üksteist ja töötavad iga päev selle nimel, et tiitlit saada.»

Millisel positsioonil Hunt uues klubis mängima hakkab, pole veel teada. Värske mängijana sai ta vestleda kaitseliini treeneri Ryan Nielseniga, kes rääkis talle põgusalt kaitsest ja mängusüsteemist.

Koroonaviirusega võitlemise perioodi Hunt väga keeruliseks ei pidanud. «Tegelikult pole see nii hull olnud, sest kõik juhtus väljaspool hooaega,» rääkis ta. «Võtsime lapsed eelkoolist ära. Ise sain trenni teha. Mul on garaažis jõusaal, kõik vajalik on olemas. Meil on ilus hoov. Lastel on võimalik ringi joosta. Nad on jõudnud vanusesse, kus hakkavad iseennast lõbustama. Seda on väga põnev kõrvalt vaadata ja sellest osa saada.»

Margus Hunt mängis paar viimast hooaega Indianapolise Coltsi meeskonnas. Enne eelmise hooaja algust sõlmis ta klubiga kahe aasta pikkuse lepingu, mille väärtuseks hinnati üheksa miljonit dollarit. Sellega peeti Hunti Eesti rikkaimaks sportlaseks.

Varakevadel lõppenud hooaeg ei möödunud Coltsile aga õnnelikult, sest ta sai mitu nappi kaotust ning kohamängudele ei jõudnud. Nii mõnegi eksperdi hinnangul oli ebaõnnestumises oma roll Margus Hundil, kelle mäng ei olnud oodatud tasemel. Ka Hunt ise kinnitas mitmel korral, et pole suutnud näidata sellist mängu, mida ta soovis.

Tänavu märtsi keskel kasutas Colts lepingust tulenevat võimalust ning vabastas Hundi. Too oli tükk aega klubita. NFL-i asjatundjad olid veendunud, et Hunt suudab leida uue klubi, kuid seal tuleb tal leppida mitu korda väiksema palgaga.

Nüüd on Hunt jõudnud New Orleans Saintsi, kuid see, kas ta klubi eest NFL-is ka mängima hakkab, selgub alles sügisel, kui koosseis lõplikult kindlaks määratakse.

Kettaheites ja kuulitõukes juunioride maailmameistriks kroonitud Hunt siirdus sajandi alguses õppima USA-sse ning seal leidsid ta koduülikooli Ameerika jalgpalli treenerid. Ehkki Hunt polnud enne ülikooli selle alaga tegelnud, kerkis ta kiirelt oma klubi parimate sekka ning oli kogu üliõpilasliiga üks paremaid kaitsemängijaid.