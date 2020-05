Ei tea, kas asi on kevades, mis lisaks heale tujule põhjustab väikest hajameelsust, või eriolukorras, kuid siin-seal võib näha, et ei osata liikluses käituda. Ma ise pole teab mis eeskujulik autojuht – mu paremale jalale meeldib gaasipedaali vajutada ning ma pargin pigem teistest ­eemale, sest emakese looduse poolt ei ole mulle kuigi head gabariiditunnetust kaasa antud –, küll aga tunnen ära ohtliku olukorra. Näiteks kui maanteel sõidan ja näen, et peatee poole suunduv auto otsustab kiirust mitte vähendada ning ette keerata ja venima jääda. Või kui juht on otsustanud pärast ohtlikku kurvi selliselt tee ääres peatuda, et autol ohutuledki ei põle.