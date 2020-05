Ööpäevaga lisandus kolm positiivset proovi. Viljandimaal pole nakatunuid lisandunud

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus kaks positiivset proovi Harjumaal Tallinnas ja üks Hiiumaal. Viljandimaal on viirusepuhangu algusest tänaseni diagnoositud 23 nakatunut.

4. mai hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 77 inimest, neist kuus on juhitaval hingamisel. Nüüdseks on haiglast koju saadetud 247 inimest ja lõpetatud 259 haigusjuhtu. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.