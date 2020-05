Tellijale

Rohelise kohvik oli avatud nii reedel kui laupäeval. Nagu näha, osteti peamisel kohvi ja saiakesi. Rohelise kohviku üks omanikest Kaari Onni ütles, et avamine on hästi läinud ning väga palju ostetakse just saiatooteid kaasa. "Eks see on sellise esimese päeva fenomen, et istutakse õues. Sees inimesi pole. Inimesed väga igatsesid, meil juba eile oli nii palju tellimusi," rääkis Onni.