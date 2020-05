Tellijale

Kohviku üks omanikest Kaari Onni ütles, et avamispäev on läinud hästi ning väga palju on ostetud just saiatooteid kaasa. "Eks see ole esimese päeva asi, et istutakse õues. Sees inimesi pole," nentis ta. "Inimesed aga väga igatsesid meie kohviku järele, juba eile tuli meil nii palju tellimusi."