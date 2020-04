Ööpäevaga lisandus 13 positiivset proovitulemust. Viljandimaal on nakatunute arv sama

Terviseamet andis teada, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1124 COVID-19 viiruse proovi, millest 13 ehk 1,2 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tehtud 49 527 esmast proovi, nendest 1660 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed. Viljandimaal on endiselt teada 23 nakatunut.