Ebaseaduslikud sillad asendatakse uutega

Linnavalitsuse teatel on Viljandi järvel kaks vanemat paadisilda, mille ehitus ei ole kooskõlastatud keskkonnaameti või linnavalitsusega ning kuna nende seisukord on kehv, siis ohutuse tagamiseks paigaldatakse hilisemalt 29. maiks samale kohale uued sillad. Linna soov on ehitada uueks otse ranna vastas olev Paadimehe sild ning järve Viiratsi-poolsesse otsa jääv paadisild.

Sakala on varem kirjutanud, et senised sillad on rajatud seitse aastat tagasi ja on aja jooksul räsida saanud. Ühel sillal on puhkajad lausa lõket teinud, mõlemal on aga pontoonid talvede ajal jää tõttu kahjustada saanud ning vesi on rikkunud ka puitosa.