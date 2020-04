Viimase paari nädala jooksul olen nii lugejatega suheldes kui sotsiaalmeediat jälgides täheldanud, et paljud süüdistavad ajakirjandust koroonapaanika õhutamises. Arvan, et see teema on kindlasti debatti väärt. Debatt nõuab aga ka selgeid argumente.