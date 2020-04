Tellijale

Kaitseliidu Sakala maleva pealik major Andrus Tiitus, kust veteranipäeva traditsioon on alguse saanud ja miks on seda vaja tähistada?

See on alguse saanud Ameerika Ühendriikidest ja Inglismaalt, et meeles pidada mehi ja naisi, kes kaitsevägede missioonidel on andnud oma panuse kaitsevõime tugevdamisse. Veteranipäev on uus kasvav traditsioon, mis sai alguse 2013. aastal. Veteranide auks heisatakse lipud ja mälestatakse hukkunud kaitseväelasi. Veterane on Eestis üle 3000.