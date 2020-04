Praegune olukord on enamikule sportlastele kui õudusunenägu. Võistluste ärajäämine, reisimispiirangud, ühistreeningukeeld – kõik see on põhjustanud suurt segadust ja spordinälga. Kannatamatult ­ootab hooaja jätkumist ka Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi. Kui aga vaadata olukorda positiivse poole pealt, siis praegune seisak on andnud vigastatud mängijatele taastumiseks lisaaega.