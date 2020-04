Seitse nakatunut päevas. Kas eriolukord peaks jätkuma?

Tellijale

Olgu neid nakatunuid seitse, 17 või 27, igal juhul on see väga väike hulk. Arvud näitavad, et viirus justkui enam ei levi. Lööks nüüd aknad ja uksed lahti ning hakkaks vabalt elama. Nii nagu enne märtsi. Aga siis on enam kui tõenäoline, et nakatunuid hakkab lisanduma päevas kümnete, võib-olla isegi sadade kaupa. Kas siis lähme kõik tagasi erakorralisse aega ja karantiini?

Kui jätkame eriolukorda, püsime kodus ja ootame midagi, mida me isegi ei tea, mis saab siis meie harjumuspärasest elust? Jah, me oleme uues ajas, aga kuipalju see uus aeg võiks aasta pärast vanast erineda? Riiklikult räägitakse vajadusest majandust elus hoida ja turgutada, niipalju kui võimalik, aga kui me jääme eriolukorda veel kauaks – ja ma ei räägi ainult Eestist, vaid ikka kogu maailmast –, on see praegune turgutamine kui laiba elustamine. Kasutu ressursikulu.