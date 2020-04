Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin ütles, et linnasüdame uuenduskuuri heaks pidi omanik tellingud maja ümbert maha võtma 31. märtsiks ning seejärel anti omanikule pikendust 21. aprilli ehk täna õhtuni.

Märtin nentis, et ka see tärmin lükkub edasi ning linn on nõus veel üks kord majaomanikule vastu tulema ning tellingud peavad olema kadunud hiljemalt 24. aprillil.