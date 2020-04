Rändel olevate haneliste arvukus ja nende põllumajandusele tehtud kahjud on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud, seda on märganud nii põllumajandustootjad kui ornitoloogid ja keskkonnaametnikud.

Nagu teatas Eesti põllumajandus-kaubanduskoda oma pressiteates, on kevadega taas päevakorda tõusnud rändlindude tekitatud kahjud põllukultuuridele ning haneliste heidutus.

Põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu liige ja teraviljatoimkonna esimees Olav Kreen ütles, et osalist leevendust lindude tekitatud kahjudele pakub riigi makstav hüvitis.

«Põllumehed peaksid keskkonnaametile kahjudest kindlasti teada andma, kuigi kahjude õiglases ulatuses kompenseerimisele seab omad piirid riigi finantsvõimekus ja Euroopa Liidus kehtivad riigiabireeglid,» lausus ta. «Keskkonnaametnikud hindavad vastavalt kehtestatud metoodikale kahjustuse ja selle põhjal arvutatakse hiljem kompensatsioon, mis on kuni 3200 eurot aastas tootja kohta.»

Kreeni sõnul on kahjudest teatamine oluline, sest see aitab paremini hinnata nende tegelikku ulatust ja mõju põllumajandusele. Ainult nii saab selgitada linnukahjude probleemi tõsidust.

Heidutusjahi tõhususe hindamiseks teeb osaühing Rewild tänavu uuringu. Kreen märkis, et teiste riikide kogemusele tuginedes soovitab põllumajandus-kaubanduskoda kevadist heidutusjahti, mis aitaks linde põldudelt eemale peletada ja teeks ka muud heidutusmeetmed tõhusamaks.

Haneliste jaht on Eestis lubatud 20. septembrist 30. novembrini.

«Kahjuks ületab aga just kevadine rändlindude kahjustus taluvuse piiri, põhjustades põllupidajatele ulatuslikku kahju,» lisas Kreen. «Jääb saamata tulu, halveneb konkurentsivõime, tekivad keskkonnariskid. Põllumehed on korduvalt teinud ettepanekuid kevadise heidutusjahi lubamiseks, sest teiste heidutusvahendite mõju on piiratud või ammendunud.»