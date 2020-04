Haigla esindajad lähevad hooldekodudele nõu andma

Haigla kommunikatsioonijuhi Ene Veiksaare saadetud pressiteates on kirjas, et Viljandimaal alustavad infektsioonivolinikena tööd Viljandi haigla koduteenuste osakonna koduõed Eve Pärnaku ja Eneli Tulp ning sotsiaaltöötaja Anu Välis. Volinikud hakkavad kontrollima töötajate isikukaitsevahendite olemasolu, nende kasutamisoskust ning ka näiteks seda, et töötajatel oleks oskus köhivale patsiendile mask õigesti ette panna. Samuti kuuluvad õpetuste nimekirja käte pesemine, desinfitseerimine ja ruumide puhastamine.

"Põhieesmärk ei ole näpuga näidata, vaid suunata ning pakkuda töötajatele omalt poolt abi ja tuge," selgitas Anu Välis.

Eve Pärnaku rääkis pressiteate vahendusel, et volinikud annavad kohapeal praktilisi näpunäiteid ka selle kohta, kuidas käituda, kui kellelgi on palavikukahtlus, ja uurivad, kas on isoleerimise võimalus, ning kas teatakse, kellega tuleb ühendust võtta, et proov saaks tehtud.

Et saada olukorrast ülevaade, täidavad volinikud mahuka kontrollmaterjali. "Puuduste korral selgitame välja nende vajadused ning anname nõu, mis neil olemas peaks olema või mida tuleb juurde hankida, et kaitsta ennast ja oma hoolealuseid," rääkis Eve Pärnaku. "Ühtlasi palusid koolitajad vaadata, kas olemasolevad vahendid vastavad nõuetele, sest turul on praegu liikvel palju niinimetatud libavahendeid."

Välis ütles, et koos hooldajaga tehakse läbi riietumis- ja kätepesuprotseduur, et see õigesti selgeks saaks. "Kaitseriietust kasutatakse nakkuskahtluse korral, igapäevaselt on kasutusel mask, kindad ja põll. Vaatame üle ka nende olemasolu,“ lisas Välis. Vajaduse korral on hoolekandeasutustel võimalik helistada nõu saamiseks haigla infoliinile.

Viljandi haigla õendusjuhi Signe Asi sõnul haldab koolitatud infektsioonivolinike nimekirja sotsiaalkindlustusamet. Ühtlasi annab amet neile volitused ja koordineerib nende tegevust. "Voliniku määrab konkreetse hoolekandeasutuse juurde sotsiaalkindlustusamet ning volnik käib hoolekodus vähemalt kaks korda. Juhul kui hooldekodudes peaks esinema puudujääke või probleeme, edastab volinik info sotsiaalkindlustusameti kontaktisikule ja koostöös osalistega leitakse probleemidele lahendus," lisas Asi.