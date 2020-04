Tellijale

«Ei ole mõtet täita kohta lihtsalt täitmise pärast, aga mul on kahtlus, kas suudame leida kaheks aastaks inimese, kes on motiveeritud ning piisavate teadmiste ja kogemustega,» sõnas Viljandi vallavanem Alar Karu.

Valla võimulepe ütleb, et nii vallavanema, kahe abivallavanema kui volikogu esimehe ametikoht kuuluvad valimised ülekaalukalt võitnud Isamaale. Nüüd oleks Isamaal võimalus anda poliitiline ametikoht mõnele oma liikmele, kuid vallajuhid on omavahelistes vestlustes jõudnud järeldusele, et sobivat inimest pole neil endi seast võtta. Kui keegi sobiks ettevalmistuselt, pole ta ülemäära innukas vastu võtma tööd, mida võib jätkuda vaid kaheks aastaks. Teine ei sobi jälle ettevalmistuselt. Nii on võimalik, et 2021. aasta valimisteni jääb ainsa abivallavanemana ametisse Rein Anton.