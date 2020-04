Tellijale

Mõisaküla servas seisvat majakest pole aastaid kellelgi vaja olnud, aga aasta tagasi avaldas üks inimene soovi seda krunti osta. Vallale üllatuslikult selgus siis, et hoonest kaks kolmandikku kuulub küll Mulgi vallale, aga kolmandik on Viljandi linna jagu. See tähendas, et inimene, kes tuli Mulgi vallalt krunti endale küsima, ei saanud maja osta.