Proovivõtubuss sõitis Viljandist ära

Avaliku proovivõtu kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk ütles, et bussi lahkumine Viljandi turuplatsilt on seotud uute proovivõtukohtade avamisega. "Buss hakkabki liikuma vastavalt saatekirjade hulgale," lausus ta ning täpsustas, et kui saatekirju on palju, jääb buss kauemaks, aga esialgu on plaan olla Viljandis üle päeva.