Ugalas valmisid meditsiinitöötajaid motiveerivad heliklipid

Ugala kodulehel on kirjas, et heliklipid tuletavad meelde, kui tähtis on enda jaoks aega võtta, et hinge tõmmata ning vältida läbipõlemist. Haiglate eesliinil töötavad inimesed, arstid, õed, hooldajad ja teised spetsialistid, on praegu suure pinge ja vaimse surve all. Ugalas salvestatud humoorikad heliklipid on mõeldud selleks, et anda meditsiinitöötajatele jõudu, häid mõtteid ja võtteid ning rõõmu ja lootust olukorraga toimetulekuks.