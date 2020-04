Ööpäevaga lisandus 29 positiivset analüüsi, Viljandimaal nakatunuid ei lisandnud

Terviseamet andis teada, et viimase ööpäeva jooksul tehti Eestis 1709 koroonaviiruse proovi, millest 1,7 protsenti ehk 29 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tehtud 33 967 uut testi, nendest 1400 ehk 4,1 protsenti on osutunud positiivseks. Ööpäeva jooksul suri kolm inimest. Viljandimaal nakatunuid pole lisandunud.