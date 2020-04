Tellijale

Et suur reede on puhkepäev ja oma perearsti kätte saada pole võimalik, helistan 1220. Pärast väikest seletamist ühendatakse mind valveperearstiga. Kerge aktsendiga rääkiv naistohter on lahke ja julgustav. Pärib, ega mul diabeeti, astmat või kõrgvererõhktõbe ole, ja soovitab võtta paratsetamooli, mitte ibuprofeeni. Siis küsib, kas tahan proovivõtjaid koju. Ütlen, et seda pole vaja, läheksin meeleldi ise autoga.