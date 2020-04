Viljandi haiglasse jõudis Hiinast isikukaitsevahendite varu

Neljapäeval jõudis otse Hiinast Shanghaist kohale Viljandi haiglale tellitud isikukaitsevahendite saadetis. Viljandi haigla saadetud pressiteate kohaselt sai see teoks tänu haigla, Hiina partnerite ja kogukonna liikmete koostööle. See on esimene osa Viljandi haiglale mõeldud suuremast saadetisest.